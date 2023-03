¿Viviana Canosa está actualmente en pareja?

Pero, uno de los aspectos que también llama la atención sobre la polémica periodista es su estatus sentimental, sobre todo luego de su sonada separación con Alejandro Borensztein, en 2018, padre de su hija Martina. Luego de esta ruptura, se la ha vinculado sentimentalmente con personajes de la política.

Vivinana Canosa: ¿Actualmente tiene pareja?

Durante varios meses, la periodista ha estado envuelta en varios rumores de romance con personajes de la política, incluyendo al actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, en una entrevista realizada en febrero de 2023, Viviana Canosa descartó nexos sentimentales con el presidente uruguayo. “No. Los romances con políticos que sí tuve no los conoce nadie”, dijo.

En esa oportunidad, confesó que tuvo una relación sentimental con un dirigente político de Cambiemos y decidió no ofrecer más detalles sobre la identidad. “Es una gran persona pero me di cuenta que no estoy en condiciones de dedicarle a un hombre más tiempo que a mi hija”, indicando que se trató de un romance que ya culminó y que ocurrió en 2022.

"Soy de entregarme cuando me enamoro, pero a este hombre le escatimé. Además, me da mucho pudor", continuó explicando. A su vez, indicó que si bien el político "la cortejó mucho tiempo", la relación duró muy pocos meses y se aseguró de decir que se trató de un hombre decente y honesto, dando a entender que en la actualidad permanece en soltería.