Viola Davis alcanza estatus EGOT en los Premios Grammy: ¿Qué significa?

Viola Davis, de 57 años, logró ser parte de la lista de ganadores de los Grammys por el audiolibro de sus memorias "Finding Me" y con esto marcó un hito, logró también sumarse a la lista de los ganadores EGOT. Anteriormente ganó un Emmy por su papel en "How to Get Away with Murder", un Oscar por "Fences" y dos premios Tony por "King Hedley III" y "Fences".