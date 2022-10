Viajó en motorhome por varios países y tatuó 310 areolas a sobrevivientes de cáncer de mama

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCeRCCewr9Ye%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Diego Staropoli (@mandingaporamerica)

El objetivo era recorrer en 214 días, un total de 52 mil kilómetros y pasar por 15 países, para finalmente llegar a Alaska. “Yo tatué mucho, sin parar, desde los 20 a los 41 años, de manera comercial. Después me dediqué a la parte más empresarial del negocio, pero las sobrevivientes me trajeron de vuelta a estar activo y hoy me dedico solo a esto como un homenaje también a las mujeres de mi familia, porque mi abuela y mi mamá tuvieron cáncer de mama y una tía falleció de esto”, contó Diego en charla con Télam.

El argentino le devolvió la sonrisa a 310 mujeres de varios países con sus tatuajes

La intención de Diego mientras viajaban, era aprovechar para realizarle tatuajes de aerolas a mujeres en países donde no hay tradición en la realización de este tipo de trabajos a los que él se dedica de manera exclusiva hace casi 10 años. “Lo que logramos es que se entienda y conozcan lo que hacemos, porque en algunos países incluso los tatuadores no estaban al tanto de este tipo de trabajo”, dijo.

Fue así como arrancaron la aventura y el "Mandinga Tour" recorrió: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Las reacciones de las sobrevivientes de cáncer de mama al ver sus tatuajes, es la mejor recompensa que se llevó la familia de este largo y soñado viaje.

“¡Es igualita! ¡Ay Dios mío, muchas gracias!”, fue la reacción de varias de las mujeres al mirarse al espejo, después de años y ahora volver a tener una aerola. Muchas de las mujeres se enteraron por las redes sociales sobre la iniciativa de este argentino y su familia, y poco a poco se fueron sumándose hasta contabilizar un total de 310 tatuadas por Diego en