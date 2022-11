Valentina Lizcano, de La reina del Flow, revela historia de abuso sexual

Y aunque públicamente Valentina Lizcano luce como una mujer feliz que ha logrado hallar su lugar en el mundo del espectáculo, su historia de calvario vivida en la infancia era algo de lo que la histrión no había hablado públicamente, hasta que reveló todo en un libro en 2020.

La intérprete de Zulema López en La Reina del Flow comentó recientemente que fue víctima de abuso sexual siendo niña, por parte del director del colegio donde estudiaba. La también presentadora confesó que fue una dura situación que se prolongó hasta su adolescencia y que tuvo como consecuencia un embarazo.

valentinalizcano2.jpg

"Viví esa situación [de abuso sexual] en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía", dijo Valentina Lizcano durante una entrevista en elk programa AutoStar TV (YouTube).

"Pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión [de abortar] porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé", confesó la actriz de La Reina del Flow.

Valentina Lizcano y su dura historia de abusos

Sin embargo, esta no fue la única historia de abuso que sufrió Valentina Lizcano. la actriz fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones, ya que durante la adolescencia se repitió la situación con el chófer de la ruta escolar. "[Este hombre] siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas", narró. "Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FChSWe2hFWtV%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by VALENTINA LIZCANO (@valelizcano)

Precisó que también hubo una tercera ocasión que esta locutora y presentadora de origen colombiano estuvo a punto de una situación similar y se llevó a cabo cuando ya estaba en el medio artístico y asistió a una fiesta.

Este hecho prefiere borrarlo de su mente. En la actualidad, Valentina Lizcano está felizmente casada y con dos hijos. Parte de esta fuerte situación la dio a conocer en el libro Sana locura: retratos de mi alma que publicó en 2020.