Una influencer imitó el look de Antonela Roccuzzo y causó sensación en las redes

Camila explicó como fue que decidió recrear el look de Antonela: “ La idea del video era tirar tips y recrear el look que usócuando acompañó a Lionel Messi a la entrega de los premios The Best en febrero de este año; y pronto se hizo viral ", inició.

"Mis amigas siempre me piden que haga este tipo de videos, pero aunque ya me dijeron que me parezco no imaginé ahora tanta repercusión”, resaltó la también modelo que fue finalista de Miss Mundo Argentina 2019.

El gran parecido de Camila Burkhard con Antonela Roccuzzo

En muchas ocasiones le han dicho el gran parecido que tiene con Antonela, motivo por el que en lugar de molestarse, le sucede lo contrario: “Es una mujer que admiro porque me parece muy humilde y sencilla, me encanta. Si al ves en Argentina o en Rosario se los ve muy sencillos", destacó.

"Siempre me gustó ella, pero nunca quise copiarla ni imitarla. La recreación del look fue para contar que es un maquillaje que puede hacerse cualquiera, fue explicar qué tomar para hacerlo y cómo. Recuerdo que ese día hacía mucho calor, no sabía qué hacer y vi su look, me pareció divino y lo grabé”, sumó.

Camila también resaltó a lo que se decica actualmente: “Soy creadora de contenido y después de este video, de las más de 3.5 millones de visualizaciones, todo eso me dio muchísimo más trabajo. En Casilda todo es muy tranquilo, donde más trabajo es en Rosario y me mandan marcas desde Buenos Aires y hago contenido desde mi casa”.

Para finalizar agradeció con todo lo que le está sucediendo en el presente: “Esto que generó el video fue todo muy repentino y lo agradezco mucho”,