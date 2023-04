Una ex participante de Gran Hermano tuvo problemas en un boliche ¿Qué sucedió?

Una ex participante de Gran Hermano fue agradedida en un boliche

Recientemente la ex participante de Gran Hermano La Tora, realizó un stream para dar a conocer todos los detalles de la agresión que sufrió otra de las ex hermanitas en un boliche, mostrando un audio que le envió contando todo lo sucedido.

La ex integrante que presuntamente fue agredida es Mora Jaborinsky , quien salió al boliche a disfrutar con unos amigos, pero tuvo que regresar de inmediato, debido a que aseguró que les habían pegado: "Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se vayan, que nadie les quería pegar, solo que se vayan ", inició en el audio.

image (19).jpg

Seguidamente agregó que a pesar de que llamaron a los empleados del lugar para que los ayudaran con la situación, estos hicieron como si no escucharon absolutamente nada: "Los del boliche medio que se hicieron los boludos. Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate".

La ex Gran Hermano La Tora dio su opinión sobre lo sucedido con Mora

Mora siguió contando como se intensificaron las cosas, aunque no reveló las identidades de los agresores: "Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo: 'Si quiero, las cago a palos'", expresó y luego agregó que los responsables tomaron un taxi y se fueron del sitio.

Después de escuchar todo con mucha atención, La Tira dio su contundente opinión de lo que le contó su amiga: "Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco", inició.

La Tora (1).jpg El público decidió que La Tora es la nueva participante en abandonar la casa

"Qué bronca me da. Son una manga de c…. Obviamente no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca", cerró notablemente molesta por lo sucedido con Mora y sus amigos.