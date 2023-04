Una ex figura de Racing colaboró con la colecta de Santi Maratea y las redes estallaron

Esta gran propuesta a hecho que muchas figuras ponga su grano de arena, sin embargo el aporte de un ídolo de Racing, el cual es el archirrival de Independiente generó todo tipo de comentarios en las redes, siendo criticado por algunos hinchas de la Academia.

Una de estas figuras fue Pepe Chatruc muye recordado en Racing luego de ser gran parte de título obtenido en el 2001 luego de mucho tiempo. El ex futbolista manifestó haber aportado algo de dinero para tratar de sacar al rojo de la crisis que se encuentra.

Lo que dijo Pepe Chatruc luego dar su aporte a la colecta organizada por Santi Maratea

Como era de esperarse, después de que Pepe Chatruc, colaborara con la colecta de Santi Maratea, muchos fueron los comentarios negativos, es por ello que el propio ex jugadora grabó un video para explicar el motivo de su aporte.

"Bueno, simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino y sin Independiente no hay clásico", inició Pepe.

"Sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival, pero...Saludo a todos los que dicen ‘no vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, vas a ver ‘Mis hijos son socios de Racing, pago la cuota, la tengo al día y no quiero que odien a nadie y que sean felices y que sí tengan rivalidad, pero sin tanta locura", agregó.

"Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad. A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría, espero, les mando un beso grande, muy agradecido con todas las muestras de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobres, ni lucrar con el club, ni nada. Aguante Racing", cerró de manera contundente.