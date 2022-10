Un mago murió en pleno show y los espectadores creyeron que era un 'truco'

Según cuentan los testigos, en un primer momento, el público pensaba que se trataba de un truco más del mago, incluso se reían esperando ansiosos el resultado, pero a los segundos se dieron cuenta de que algo no andaba bien y se alarmaron.

Medios locales reseñan que fueron dos agentes de la policía que se encontraban disfrutando del espectáculo que por la experiencia, notaron que podría tratarse de un infarto, por lo que le practicaron técnicas de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencia, que rápidamente lo trasladaron al hospital más cercano.

mago español (3).jpg

Lamentablemente, los médicos no pudieron hacer más. El conocido mago falleció a los minutos después de haber ingresado al hospital. El reporte médico habría indicado que murió por causas naturales, y que no hacía ningún truco de riesgo que le haya provocado el infarto.

La historia de Arsenio Puro, el mago español

Arsenio se hizo muy popular en España por sus impresionantes trucos. De hecho, llevaba trabajando desde hacía 25 años en esa misma sala donde murió. Hace un tiempo había tenido una destacada participación en el concurso de Telecinco 'Got Talent', donde se destacó hasta llegar a la semifinal.

"Anoche te fuiste sin previo aviso, en tu casa, y haciendo lo que más te gustaba: hacer disfrutar y reír al público de tu querido Houdini. La noticia de tu marcha cayó como un mazazo sobre el mundo de la magia", expresó un amigo del mago a medios locales.

mago español (2).jpg

Todos recuerdan al mago español como una persona sonriente, entusiasta y que no paraba de regalarle alegría no solo a su público, sino a todo el que conocía. "Te has ido, pero dejas tanto, tantísima huella en todos que serás siempre eterno. Gracias por tu bondad, por tu alegría, por tu magia y tu inmenso corazón", dijo la Maga Luna.