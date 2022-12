Un abuelo miró a la selección Argentina desde una vidriera y le regalaron un televisor

En esta ocasión, fue Carlos, un abuelo de 83 años, que se hizo viral luego de que una imagen donde aparece mirando el partido de Argentina vs Croacia desde la vidriera de un local de electrodomésticos, se hiciera viral. Según medios locales, no era la primera vez que alentaba a la selección Argentina desde ese lugar y esta vez se llevó un sillón. “Mi hijo me dijo que me lo lleve porque estar parado así dos horas cuesta”, contó el abuelo.