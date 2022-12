Twitter suspende a Kanye West luego de alarmantes declaraciones sobre Hitler y el nazismo

La nota fue realizada por el locutor y propagador de teorías conspirativas, Alex Jones y transmitida en streaming en Infowars. “No eres Hitler, no eres nazi”, comenzó Jones, a lo que el rapero contestó que ve “cosas buenas” sobre el dictador.

kanye west (6).jpg

Las alarmantes declaraciones de Kanye West

“De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, sentenció Kanye West, quien manifestó sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia de Estados Unidos.

También apuntó que “todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler” y entre los escandalosos comentarios que realizó también apuntó que en realidad no le interesa tanto Hitler, pero que lo considera “un tipo genial”, con un “atuendo genial” y que era un “gran arquitecto”.

En informaciones de agencias de noticias como EFE y Europa Press, se reseña que antes de una pausa publicitaria, Jones le dijo que tenía un fetichismo hacia Hitler, a lo que el artista contestó: “Me gusta Hitler”. También advirtió que “lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”. Además, negó que el dictador matara a seis millones de judíos, “eso es fácticamente incorrecto”.

kanye west (4).jpg

En otro instante el rapero indicó que no le gusta que se ponga la palabra “malvado” junto a nazi: “Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis”. Sostuvo, además, que está de acuerdo en que hay una “mafia judía”.

Y, aunque el rapero ha sido centro de atención desde hace un tiempo por su música, estilo de vida y negocios en la moda, recientemente ha generado más de una controversia que hacen saltar las alarmas por la serie de comentarios racistas y antisemitas.

Kanye West en Twitter

Luego de que saliera a la luz la entrevista, Kanye West acudió a Twitter y dejó una serie de publicaciones que le valieron la suspensión, nuevamente, de su perfil oficial en la plataforma.

Fue este viernes cuando la red de microbloggin suspendió la cuenta del rapero luego de que este publicara una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas, anunció Elon Musk, el propietario de la red social.

"Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia", afirmó el propietario de la red social, Elon Musk, en una respuesta al tweet de West.