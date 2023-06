Tres trucos súper efectivos para eliminar el mal olor en aires acondicionados

Hay ocasiones en los que los aires acondicionados desprenden olores que no son agradables . Para ello existen algunos trucos para quitar ese olor. Vale resaltar que este artefacto en sí mismo no produce ningún tipo de olor, sino que este se ocasiona por factores ajenos a él que afectan sus partes.

Entre esas partes están los filtros, los intercambiadores o los ventiladores sucios. También el desagüe en mal estado y el aire que circula por el equipo. Pero, independientemente del origen, se puede solucionar de forma rápida y efectiva.

aire1.jpeg

Tres trucos para quitar el mal olor de los aires acondicionados

-Limpieza de filtros: Los filtros sucios suelen ser la principal causa de que un acondicionador de aire huela mal. La función de estas piezas es filtrar el aire y evitar que bacterias y demás microorganismos proliferen y dañen el funcionamiento del equipo. Uno de los trucos para limpiarlos solo tienes que quitarlos, enjuagarlos con agua tibia y frotarlos suavemente con las manos. De ser necesario, puedes emplear jabón neutro, pero nunca productos abrasivos ni cepillos de cerdas duras, ya que estos podrían dañar la composición de los elementos. Déjalos secar antes de volver a colocarlos.

- Limpieza interna de la unidad: esto ayudará a quitar el mal olor del aire acondicionado, sin embargo, debemos ocuparnos de todas las partes del equipo que puedan ser las causantes del olor. En el caso del interior, debemos enfocarnos en sus conductos. Puedes utilizar desinfectantes especiales que se compran para esta tarea.

aire2.jpg

- Limpieza del desagüe: Los aires acondicionados expulsan agua a causa de la condensación. Este fenómeno se da cuando se elimina la humedad del interior, que está más frío que el ambiente. De allí provienen las gotitas que van a la bandeja desagüe. El inconveniente surge cuando el agua queda acumulada y no se elimina. Esto puede suceder si la pendiente de las mangueras no está bien lograda. Para evitar esta situación uno de los trucos es secar el equipo. Si bien es cierto que algunas máquinas modernas cuentan con filtros autolimpiantes que eliminan virus y bacterias, aún hay muchos aparatos que no lo tienen.