Tres signos zodiacales que serán afectados por la buena suerte de Júpiter en Tauro 2023

El 15 de mayo acabó el caos de Mercurio Retrógrado, la calma está llegando aunque algunos signos zodiacales podrían estar desencajados al no saber cómo actuar ante este tránsito. Aquí te decimos en qué consiste y cuáles serán los afectados.

Signos zodiacales: lo que significa Júpiter en Tauro 2023

La entrada de Júpiter en Tauro inició el 16 de mayo y durará un año ya que llegará a su fin en la misma fecha pero en 2024. Este tránsito nos trae paz y éxito. Nos mostrará los resultados de la constancia que hemos puesto en las cosas de nuestro interés y es perfecto para continuar los proyectos a futuro.

Significa la entrada de la buena suerte y la fuerza necesaria para seguir adelante pese a los imprevistos. Por ello hay que tomar esta energía y llévala contigo para cambiar todo aquello que se ha negado a transformarse en tu vida y que no se sirve más.

Signos zodiacales afectados por Júpiter en Tauro

Virgo: Para Virgo puede resultar complicado un cambio de planes y una nueva estrategia, sin embargo, si las cosas pasan así es porque este tránsito tiene la energía positiva para guiarte por el camino correcto. Es momento de que explores otras perspectivas y te permitas una visión alterna a la tuya.

Libra: El pasado es un buen acompañante para saber lo ocurrido y a dónde no podemos volver jamás, pero tenerlo siempre cerca es un daño constante hacia nosotros y hacia el futuro. Lo mejor es aprender a soltar poco a poco. A dejar atrás todo el dolor y tristeza y aprender de ellos. Este tránsito te ayudará a avanzar soltando el pasado y aprenderás a crecer sin cargar cosas innecesarias.

Sagitario: Tienes un futuro por delante que has dejado ir y has soltado por diversos miedos. Aférrate a lo que quieres y usa esta energía de fortuna y éxito para continuar con lo que has soñado. Lucha por eso que anhelas y encuentra la manera de realizarlo aunque tengas que dejar el sitio donde estás y avanzar sin mirar atrás.