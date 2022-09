Tres secretos de la transformación de Ana de Armas para "Blonde"

The Crown: Carlos III lanza una advertencia a Netflix

La película ha estado en boca de todos mucho antes de su esteno y ha generado revuelo por sus escenas candentes y la impecable actuación de Ana de Armas. Tres años después del rodaje el filme parece estar a punto de llegar al público, pero en este recorrido no ha faltado la polémica.

Blonde (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Blonde fue estrenada en el pasado Festival de Venecia, y aunque existe bastante unanimidad alabando la interpretación de Ana de Armas como Marilyn Monroe, pero por lo demás ha demostrado ser una obra que genera divisiones. Por mi parte me sitúo entre los defensores, hasta el punto de considerarla una de las mejores películas del año.

¿Cuándo se estrena Blonde?

El filme llegó al catálogo de Netflix el 28 de septiembre a las 9:00 horas y se espera que también esté disponible en determinados cines para poder entrar en la carrera al Oscar.

blonde3.png

Tres secretos de Ana de Armas durante el rodaje de Blonde

-Ana de Armas duraba 2 y 3 horas en proceso de maquillaje

El medio Allure reveló qur los equipos de maquillaje y peluquería afirmaron que cada mañana necesitaban alrededor de dos horas y media para transformar a Ana de Armas en Marilyn Monroe. Además, cada noche tardaban 30 minutos en retirar las pelucas, las prótesis y los restos de maquillaje. En total, la actriz dedicaba más de 3 horas diarias a esta puesta a punto. Viendo el tráiler compartido por Netflix, no cabe duda de que el esfuerzo ha dado sus frutos: el parecido es asombroso.

-Cada peluca que usó llevó 150 horas de trabajo

La protagonista usó cinco pelucas hechas a la medida. Rob Pickens, el célebre peluquero de Los Ángeles que trabajó en Stranger Things, las creo desde cero. Hicieron falta más de 150 horas para crear cada una de las pelucas, que imitan a la perfección la estructura capilar de Marilyn Monroe.

blonde3.png

-Ana de Armas lució cien looks icónicos de Marilyn Monroe

Todos los looks de Blonde están inspirados en diferentes looks de belleza que lució la actriz, inmortalizados en fotos de archivo. Según el jefe de peluquería, Jaime Leigh McIntosh, se recrearon más de 100 looks para el rodaje, aunque solo 50 pasaron el corte final.