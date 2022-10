Tres décadas después, Chayanne confiesa los secretos de su matrimonio

El cantante de origen puertorriqueño ha mantenido, por treinta años, una estable relación sentimental con la ex miss Marilisa Maronesse, con quien se casó y procreó dos hijos. Sin embargo, el intérprete de Tiempo de Vals ha decidido, a lo largo de los años, mantener su vida privada fuera del ojo público.

Chayanne tiene uno de los matrimonios más estables del medio artístico, debido a que tiene más de tres décadas junto a la ex miss venezolana y es ahora cuando ha decidido hablar por primera vez de su relación sentimental y de lo que ha sido su matrimonio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkHCak0J_Rh%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

Los secretos del matrimonio de Chayanne

Lo primero que soltó sobre su relación sentimental es la forma en la que mantienen comunicación: "Puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad", confesó durante una entrevista para Teleshow.

También aseguró que su esposa "entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. [Marilisa] ha sido lo mejor que me pudo pasar".

En cuanto a la forma en la que Marilisa lidia con la fama y la popularidad de Chayanne entre las damas, dijo entre risas que "ella no duerme".

Aunque su matrimonio es sólido, el famoso reconoce que han tenido problemas como cualquier otra pareja. Pero,, gracias a la buena comunicación que mantienen han logrado aprender de los errores y logrado superar los obstáculos que se les han presentado.

chayanne2.png

Chayanne también hizo un recuento de lo que lleva de vida y aseguró que está satisfecho con las experiencias que ha vivido tanto a nivel personal como profesional y se prepara para lanzar una nueva producción musical tras ocho años de no hacerlo.

"Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz", concluyó.