Tom Holland revela los detalles de su adicción al alcohol: "Me dio mucho miedo"

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo” indicó el portagonista de Spiderman. Fue en ese momento en el que cayó en cuenta de que quizá había desarrollado una adicción que tenía que controlar.

tomholland2.jpg

“Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”. Por ello, Tom Holland decidió así dejar de beber durante un mes más, algo que le resultó muy complicado. “Sentía que no podía ser sociable. Que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo” explicó.

Tom Holland: la meta de ser abstemio

El actor británicp reveló que se preguntó por qué se estaba obsesionando tanto. Por ello se puso el objetivo de pasar seis meses sin beber y en su 27º cumpleaños, el 1° de junio, se dio cuenta de que había logrado hacer un cambio.

“Era más feliz que nunca” recordó. Dejar la bebida solo tuvo efectos positivos en él. “Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”, aseguró Tom Holland.

Tom Holland se sincera sobre su adicción al alcohol

“Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto” dijo. Dejar la bebida le llevó a distanciarse de la comunidad del rugby, pues parte de ella gira en torno a la cultura del alcohol.