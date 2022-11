Todo lo que cedió Shakira para lograr el acuerdo con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué anunciaron todo a través de un comunicado en conjunto."Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo", dijeron.

Lo que cedió Shakira en el acuerdo

Ramón Tamborero, abogado que representa a Gerard Piqué, dijo al diario La Vanguardia que el acuerdo "no el óptimo pero sí asumible", y destacó que Shakira no ganó en el acuerdo: "Se ha hecho un sacrificio muy importante: Gerard finalmente ha accedido a que sus hijos vivan en EE. UU. por su bienestar, razón primordial y que siempre estuvo en primer lugar. Una decisión judicial solo habría traído dolor. En realidad, aquí no ha ganado nadie salvo los niños".

El abogado resaltó que fue “muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como sabéis, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar". El documento firmado por Shakira y Gerard Piqué consta de 20 páginas y será firmado por el juez para tener validez en Estados Unidos.

"Tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, Invierno o Navidad y marzo/abril (coincidiendo con Semana Santa), alrededor de diez días cada uno, Milan y Sasha estarán íntegramente con su padre".

También se estableció que "la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del ya exblaugrana". "El catalán utilizará ese tiempo para que los niños continúen apegados a la extensa familia que dejan en Barcelona, dado que queda establecido que tanto puede viajar él a EE. UU. para estar allí con ellos como recogerlos y traérselos consigo".

"Si Piqué decidiese en un futuro –inmediato, a medio o a largo plazo, pues no se han fijado cláusulas temporales– establecerse en Miami, quedaría expedita la vía a la custodia plenamente compartida".