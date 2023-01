Tini Stoessel: El drástico cambio de look que hizo en su rostro

Tini Stoessel logró sorprender a sus seguidores en Instagram con un impactante cambio de look. La cantante decidió hacer un retoque en su rostro, el cual no pasó inadvertido, sobre todo porque lo presumió en Instagram.

Ahora, y a pocos días de que todo esto ocurra, La Triple T hizo un rotundo cambio de look: se tiñó las cejas de color fucsia y compartió un video en el que muestra cómo renovó su apariencia. En eso, también ofreció un pequeño adelanto de su nueva canción.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoDcFzZDhu_%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by LaTripleT (@tinistoessel)

El post con el cambio de look de Tini Stoessel alcanzó más de 712 mil Me Gusta y generó 9.400 comentarios, unos alabando el cambio y otros no tan de acuerdo. Algunos compararon el look con uno que mostró Oriana Sabatini semanas atrás, en el que se tiñó las cejas de rubio.

El nuevo proyecto de Tini Stoessel

Días atrás, Tini Stoessel había compartido la imagen de la tapa de su nuevo álbum que llegará el próximo 17 de febrero. También dejó saber su felicidad por este material discográfico: “Acá está Cupido, este álbum que significó tanto para mí desde la primera canción q les compartí (Miénteme). Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCn5SwbMNR1O%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by LaTripleT (@tinistoessel)

Mencionó a los colegas que colaboraron en el trabajo discográfico: María Becerra, La Joaqui, Manuel Turizo, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Steve Aoki, Beele y L-Gante. “Espero que disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar. Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón”, finalizó la cantante.