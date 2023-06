Thalía en el ojo de la tormenta: las críticas por el uso de filtros

Thalía es una de las estrellas más famosas en el mundo del espectáculo. La cantante y empresaria acude constantemente a las redes sociales para compartir con sus seguidores no solo aspectos laborales sino de su cotidianidad.

Una petición que parece no valar mucho en Thalía y una de las más recientes publicaciones da cuenta de ello, a pesar de haber recibido un aluvión de críticas por mostrar un rostro distinto.

thalia1.jpg

Las publicación controversial de Thalía

Todo comenzó porque la protagonista de Marimar quiso hacer un homenaje a los 80, época en la que formó parte del grupo Timbiriche que era un todo un éxito en México y publicó una serie de imágenes donde se le ve portando ropa alusiva a la época.

Con estas fotos en Instagram, Thalía escribió un mensaje:"Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo,¡escuchábamos mucha música y ¡hacíamos mixtapes!".

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

"Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí. Qué vivan los 80", agregó.

Pero, el uso de filtros de Thalía la envolvió en una polémica. "¡Hay filtro en esa foto!"; "Que dientes tan largos"; "Mi amor, esos filtros no. Tus hermosos ojos se ven diferentes"; "Esta no es Thalía"; "Thalia y sus 100 filtros"; "Que rara se ve"; "¿¿¿Qué le paso a Thalía ??? Mami siéntete orgullosa de tu edad, hay mujeres contemporáneas a ti y son seguras sin maquillaje, sin filtros y sin pothoshop", y "Ella es muy bonita, pero los filtros no la favorecen", fueron algunos comentarios.