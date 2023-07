Test: la forma en la que te sientas revela un aspecto de tu personalidad

Se trata de un test que se convirtió en uno de los más solicitados por parte de los internautas en todas las redes sociales. Para hacerlo, lo único que se necesita es mirar la ilustración por algunos segundos y luego escoger la forma que sueles sentarte. Si no hay ninguna igual, pues elige una parecida.

Solo se trata de observar la imagen y segundos después tendrás que hacer tu elección. Te recuerdo que esta prueba no tiene validez científica comprobada pero es una buena forma de entretenerse y conocer más de sí mismo.

test18.png

Test: ¿En qué forma sueles sentarte?

Opción A: Eres una persona creativa y encantadora, aunque un poco infantil en tu alma. Tienes una habilidad asombrosa para hacer varias cosas a la vez, pero se te hace difícil enfocarte en una sola tarea durante mucho tiempo. Las personas se sienten bien a tu lado, a pesar de que te acostumbras a hablar primero y luego pensar en tus palabras. No tomas en serio tus problemas y crees que se pueden resolver por su cuenta. Si esto no sucede, le pasas la responsabilidad a alguien más para no agobiarte y no gastar tu tiempo.

Opción B: Eres un soñador con una gran imaginación. Tu mente está llena de ideas frescas que muchas veces la gente encuentra interesantes. Las personas como tú son las almas de la fiesta. No soportas la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Puedes tomar decisiones con facilidad, cambiar rápidamente de peinado, trabajo, pareja o incluso de ciudad. No gastas tu tiempo en lo que no te hace feliz.

Opción C: Piensas cuidadosamente sobre tus opciones antes de tomar una decisión porque quieres que todo te salga perfecto. Eres muy selectivo e incluso un poco quisquilloso. Al mismo tiempo, eres muy desorganizado pero tu caos tiene cierta lógica y cada cosa tiene su lugar. Tienes un problema para enfocarte en alguna tarea y durante las conversaciones puedes desviarte fácilmente del tema. Otras personas te pueden considerar engreído porque a veces no tomas en cuenta lo que dice tu oponente.

Opción D: No te gusta discutir ni expresar tus emociones públicamente y te sientes incómodo cuando los demás discuten enfrente de ti. Los besos y abrazos para ti son algo íntimo. Las personas que se apoyan en sus pies por completo no tienen problemas expresando sus sentimientos. Eres abierto e incluso a veces puedes ser grosero. Además, eres pedante por naturaleza. Las personas que no se apoyan en sus pies por completo, tienen problemas de comunicación. Puedes parecer reservado, pero tomas todo a pecho y estás listo para enfrentar a todo el mundo.

Opción E: Nunca te apresuras y crees que todo debe ir a su tiempo. Eres obstinado, persistente y nunca te rindes hasta que logras tus objetivos. Para ti, el aspecto físico es muy importante y te esfuerzas mucho por lucir lo mejor posible. Aún así, esto no te da confianza. Eres muy sensible y es difícil para ti escuchar las críticas.