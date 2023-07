Test: Elige un gato en la imagen y conocé que tipo de liderazgo tienes

Los test de personalidad son cada vez más populares en plataformas digitales y los usuarios buscan este tipo de pruebas con las que no solo pueden distraerse y pasar un rato de esparcimiento, sino que pueden conocer aspectos de su forma de ser y de pensar.

Aunque no hay muchos gatos en la ilustración. Solo están tres y todos ellos se ven muy curiosos porque cada uno usa un traje. Con respecto a los resultados del test visual, hay que resaltar que, si bien estos no poseen validez científica, son muy impactantes, así que no estarás desperdiciando tu tiempo.

test13.png

Test de personalidad: estos son los resultados

Gato 1: Si este es el gato que más te gusta, eres un líder que posee un carisma ardiente. Tomas decisiones importantes sin demorarte. Tienes la capacidad para motivar a otros. Destacas por ser apasionado, encantador, inteligente y generoso.

Gato 2: Si este es el gato que más te gusta, eres un líder con la capacidad de guiar a un gran número de personas de manera organizada y coherente. Haces que cada integrante muestre sus habilidades. No creas situaciones estresantes. Por todo ello, tu equipo te tiene respeto y está feliz de trabajar contigo.

Gato 3: Si este es el gato que más te gusta, eres un líder tranquilo y relajado. Tus acciones permiten que todos se sientan cómodos. Sabes escuchar las opiniones de cada integrante antes de tomar una decisión. Destacas por ser gentil. La gente no duda en hacerte preguntas.

curioso1.jpg

¿Qué son los test de personalidad?

Los test de personalidad son herramientas que se utilizan comúnmente en el terreno de la psicología clínica, siendo una serie de instrumentos que se usan para poder evaluar rasgos psicológicos y de personalidad de un individuo, tales como sus sentimientos y actitudes. De esta manera, se puede llegar a identificar la manera en la que este reacciona de forma habitual en unas circunstancias determinadas.