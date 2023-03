"Tengo una felicidad": Lionel Messi envía mensaje tras la celebración de la Selección Argentina

“Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño” , inició el mensaje del famoso capitán de la Selección Argentina en una publicación de Instagram.

messi18.png

Lionel Messi publicó un carrusel de fotos en su perfil de Instagram, en el que dejó ver momentos emocionantes que compartió con su esposa, hijos y compañeros de la Albiceleste.

“Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!! ”, escribió el rosarino dejando ver sus emociones y agradecimiento por lo vivido desde que llegó a Argentina.

Las reacciones al mensaje de Lionel Messi

En tan solo una hora, la publicación de Lionel Messi alzando la Copa del Mundo junto a la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental alcanzó casi cinco millones de Me Gusta y más de 43 mil comentarios.

Entre estos comentarios estuvieron los del Papu Gómez (firmó con tres emojis de corazones) y Ángel Di María (celebró con aplausos y corazones) y otras personalidades destacadas que no quisieron dejar pasar la chance de expresarle su aprecio al mejor futbolistas del planeta.

messi19.png

Durante el discurso sobre el césped del estadio Más Monumental, Lionel Messi recordó a los compañeros de otras camadas en la selección argentina y le advirtió a los fanáticos: “Sigamos haciendo esto, disfrutemos esto, y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder. Ojalá no pasen tantos años, es muy difícil, depende de muchas cosas, a veces por detalles no se pueden conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”.