Temblor esencial: Horacio Rodríguez Larreta respondió a una viral imagen que se burlaba de su condición

"Quién agarra una botela así? JJAJAJAJA", decía la imagen en cuestión que se viralizó en Twitter. Y a la que Horacio Rodríguez Larreta reposteó en Instagram y respondió: "Tomo agua con las dos manos, pierdo al jenga y las selfies me salen movidas. Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto". Asimismo, el político confesó que cuando era chico le pasaba mucho, cuando le tocaba dibujar o aprender a escribir.

"Me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos", señaló.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnj1dM1O_vD%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorodriguezlarreta)

¿Qué es el temblor esencial?

Más que sentirse ofendido por las burlas en redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta quiso normalizar hablar de este tema, que lo viene acompañando desde que era apenas un nene y de educar a las personas sobre lo que es vivir con temblor esencial.

En este sentido, aclaró: "Algunos creen que es parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención. Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo", cerró.

El temblor esencial, según especialistas, es un trastorno del movimiento que principalmente afecta a las manos, pero también puede comprometer la cabeza, la voz y las piernas. Se trata de un tipo de movimiento rítmico y oscilatorio involuntario que se produce durante los movimientos voluntarios o al mantener una posición en contra de la gravedad.

Se produce por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. Y puede afectar tanto a hombres como a mujeres y es más común en personas mayores de 65 años.