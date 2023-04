Taylor Swift asegura que se golpeó a causa de Mercurio Retrógrado

Taylor-Swift-12.jpg

Pero, la explicación que dio Taylor Swift también generó incertidumbre ya que no es solo porque durante su show en The Eras Tour realice multitud de cambios de vestuario entre tema y tema, sino que más bien hay que estar alerta ante la influencia de los astros.

Taylor Swift: su caída a causa de los astros

"Acabo de hacer tres conciertos increíbles en Houston y he despertado con una sonrisa en la cara solo de recordar lo bien que nos lo hemos pasado. Me está encantando hacer este tour gracias a la pasión que le ponéis", indicó la cantante de 33 años, añadiendo que prácticamente no puede "esperar a que llegue Atlanta", donde actuará a continuación.

"Por cierto", comentó, "para aquellos que me preguntan cómo me corté la mano, lo primero es que estoy bien y que fue completamente mi culpa. Me pisé el dobladillo de mi vestido y me caí detrás del escenario, que está muy oscuro, durante uno de los rápidos cambios [de vestuario]”, explicó.

Taylor Swift (1).jpg Taylor Swift sacó nueva música

Taylor Swift agregó más detalles: "apoyé todo mi peso de la caída en la palma de mi mano", y finalmente responsabilizó a los astros: "Todo muy en sintonía con esta época de Mercurio retrógrado". "Pero no se preocupen, que estoy bien", ha finalizado.

En términos astrológicos, el fenómeno de Mercurio retrógrado, inició el 21 de abril y estará hasta el 15 de mayo. Es una época de posible reflexión, en la que es inteligente permanecer cautelosos y nada impulsivos, pues se cometen muchas imprudencias y errores de comunicación, especialmente para los signos de Capricornio, Tauro, Virgo y Sagitario.