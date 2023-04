Signos del Zodiaco ¿Qué es Plutón Retrógrado y por qué afectará?

Como dato curioso, Plutón tiene una larga órbita de 248 años alrededor del Sol y suele pasar entre 11,5 y 30,5 años en un mismo signo. Al mismo tiempo, está retrógrado la mitad del año, es decir, que desde la perspectiva de la Tierra parece que se está moviéndose hacia atrás en su órbita normal, según explica la revista Elle.

horoscopo1.jpg

¿Cómo afectará Plutón Retrógrado los signos del zodiaco?

En general, Plutón es una guía para que los signos del zodiaco evalúen su accionar y analicen sus acciones y el impacto que han tenido en las relaciones y vida cotidiana. Es el momento ideal para pensar profundamente y comprender si hay personas en nuestro entorno que nos están manipulando o alejando de nuestros objetivos. Es un periodo difícil, pero que nos ayudará a empezar de nuevo con mejor pie.

Los signos del zodiaco que sentirán con más fuerza su influencia son los siguientes:

Tauro: atravesará dificultades profesionales y turbulencias en tu imagen pública que serán provocadas por Plutón retrógrado, estas, te llevarán a una búsqueda interior y a profundizar en algunas realizaciones.

Por ende, la posibilidad de un cambio de trabajo está muy presente, y pase lo que pase, intenta no reaccionar de forma brusca y acelerada. Piénsalo muy bien antes de anunciar cualquier decisión.

inteligencia-e1595721057696.jpg

Leo: Entre los signos del Zodiaco, los felinos deberán prepararse para un periodo en el que las relaciones profesionales y personales se verán seriamente sacudidas. Con esto, al no prestar atención a lo que realmente se quiere y no se respeta lo que los demás dicen, se espera agitación tanto en tu vida profesional como personal.

Acuario: Hasta el 11 de junio, cuando Plutón se mueva retrógradamente, harás una profunda introspección sobre lo que has hecho hasta ahora y tomarás decisiones drásticas sobre tu vida.Lo que te haya estado frenando te parecerá ahora una montaña que te pesa profundamente. Pero no debes tener miedo y tampoco debes aferrarte a algo que no te hace evolucionar.