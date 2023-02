Shakira y Karol G: ¿Anuel AA ya reaccionó a la canción TQG?

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido". "Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido", "Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota”, son parte de la letra que cantan Shakira y Karol G y cuyo video ya ha acumulado 45 millones de vistas en Youtube, a 24 horas de su lanzamiento.

El tema ha llamado la atención de todos, sobre todo por los dardos que Shakira y Karol G pudieron lanzar a sus ex parejas, Gerard Piqué y Anuel AA. Y aunque el ex futbolista español no ha emitido comentarios o gestos al respecto, al parecer ya hay una reacción del rapero.

Shakira y Karol G: ¿La reacción de Anuel AA?

Poco antes del lanzamiento oficial de TQG, Anuel publicó una imagen en Twitter. La foto es una selfie en la que también aparece un sticker con el corazón roto y la señal del dedo medio.

En Instagram, el trapero puertorriqueño también anunció su nuevo tema musical. Se trata de la canción titulada Rompecorazones, cuya letra dice: “Si judas traicionó a Jesús, ¿Qué te hizo pensar que a ti no te iban a traicionar?”.