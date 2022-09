Shakira rompe el silencio: confiesa en Elle detalles de la separación  con Piqué

shakira1.png

Ahora y por primera vez, decidió romper el silencio sobre este tema que involucra su vida privada y de cómo transitan, tanto ella como sus hijos, esta nueva etapa.”Nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”.

Para Elle, Shakira destacó la dificultad de lidiar con la prensa .”No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, confesó.

Shakira: los sueños rotos

Shakira no tuvo reparos en confesar que la ruptura ha significado sueños rotos. “Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, apuntó.

La cantante colombiana aseguró que en este momento de su vida, la prioridad son sus hijos, familia y amigos. Describió la situación como un sueño “hecho pedazos”. “Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”.

Shakira puso el acento en la forma en la que los medios de comunicación abordaron la situación, en especial sobre la custodia de sus hijos. “Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”.