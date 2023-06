Shakira revela en tribunales los detalles de su relación con Gerard Piqué

Hacienda de España apunta a que, desde 2011, Shakira tenía su ‘centro de operaciones’ en ese país, y asegura que pasaba más de la mitad del año. En ese caso, debía ser considerada residente fiscal y pagar impuestos. Esa es la base de la acusación de la Fiscalía, que además de la pena de cárcel solicita el pago de una multa multimillonaria e histórica: 23,7 millones.

Sin embargo, desde el inicio la intérprete de Acróstico ha defendido su inocencia y uno de sus mayores alegatos, según trascendió, fue declarar que “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad”, asegurando que no estaba establecida en España para la época en la que se le acusa ya que apenas nacía su relación con Gerard Piqué.

Shakira: los detalles de cómo nació su relación con Gerard Piqué

Shakira confesó ante una jueza que después de conocer a Gerard Piqué quedó “encantada” con él. Una vez, dice, recuerda estar volando de Marraquech a Croacia: “Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”, confesaba una enamorada Shakira, que este año emprendió una nueva vida paradójicamente lejos del desamor de Piqué.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, dijo la artista.

Es que luego del éxito de su Waka Waka, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde precisamente conoció al exjugador del Barcelona FC, Shakira dijo tener una agenda vertiginosa: emprendió su gira mundial Sale el sol. Meses después se incorporaría al programa The Voice, en Estados Unidos. “Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”.

La colombiana, en su relato, insistió en que España nunca estuvo en su lista de prioridades y reitera, por el contrario, su estrecho vínculo con Estados Unidos: “Fue mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios”, dijo en su momento.

Sin embargo y según las declaraciones, necesitaba un sitio donde establecerse y optó por Las Bahamas, un lugar en el que no pudo quedarse por su relación con Piqué. destacó que hizo sacrificios por la vida profesional de Piqué, como vivir en Barcelona para que él pudiera jugar fútbol. Aun así, no habló mal de él. “Es el papá de mis hijos”, dijo.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.