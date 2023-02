Shakira: los dardos a Gerard Piqué y Anuel AA en la canción con Karol G

La expectativa fue mayor ya que recientemente se había lanzado al mundo la Music Sessions #53 entre Shakira y Bizarrap, en la que la colombiana lanzó durísimos dardos a su ex y a su actual novia.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

Los dardos de Shakira y Karol G

Karol G en su canción dice frases como "Te fuiste diciendo que me superaste / y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo todas las historias".

Además hace referencia a la nueva pareja de su ex. Recordemos que Anuel empezó luego a salir con Yailin, de 20 años, con quien se casó en junio de 2022 y en noviembre anunciaron que esperaban un bebé. La pareja rompió pocos meses después de anunciar su próxima paternidad. Karol G dice sobre su pareja: "Dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / Que deje de estar tirando / que al menos yo te tenía bonito".

Luego le toca el turno de Shakira, que canta que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, aunque es un tema que ya ha superado, dice. "Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido". La intérprete de Monotonía menciona el cambio de vida, que es mejor ahora y de que no daría una segunda oportunidad. "Y hasta la vida me mejoró / por acá usted ya no es bienvenido / Lo que tu novia me tiró / eso no da ni rabia yo me río (yo me río)".

Shakira también lanza, entre otras frases: "Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí) / espérame ahí, que yo soy idiota" y "Tú te fuiste y yo me puse triple M / más buena, más dura, más level". Y Karol G apunta: "Se te olvidó que estoy en otra / que te quedó grande la bichota" y "Volver contigo never, tú eras la mala suerte / porque ahora las bendiciones me llueven".

Las dos a dúo explican: "Y quieres volver, ya lo suponía / dándole like a la foto mía". Shakira hace referencia además a su tema Monotonía, uno de los que compuso en referencia a su ruptura con Piqué y que forma parte de la llamada trilogía de la venganza, junto a Te felicito y la sesión con Bizarrap. "Tú buscando por fuera la comida / tú diciendo que era la monotonía / Y ahora quieres volver, ya lo suponía / dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)".