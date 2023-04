Shakira: La polémica frase de Gerard Piqué que desató de nuevo la guerra

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, escribió la cantante en su despedida este domingo.

Sin embargo, en medio de la despedida de Shakira surgió una nueva polémica con su ex. En una charla por Twitch, que tuvo con Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes de la Kings League, Gerard Piqué por primera vez habló sobre la madre de sus hijos y pronunció una frase que desató de nuevo, la confrontación en redes sociales.

Shakira responde a la polémica frase de Gerard Piqué

Cuando le consultaron cómo manejaba las fuertes críticas que recibió por parte de los fanáticos de la cantante colombiana.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llegué a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Pero barbaridades...”, tiró el exdefensor del Barcelona.

De igual forma apuntó: “No me importa nada, es cero, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Ante esto, Shakira lanzó su respuesta. Sin nombrarlo, envió un claro mensaje en Twitter: "Orgullosa de ser Latinoamericana". Junto a su frase incluyó los emoticones de todas las banderas de los paises del continente.