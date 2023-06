Shakira con la emotividad a flor de piel: el tierno homenaje a sus padres

Vale resaltar que Acróstico acumula ya 99 millones de visualizaciones en Youtube y Shakira publicó este emotivo post acompañado de una de las frases de su canción: "Una sonrisa tuya es mi debilidad".

El clip causó impacto en redes sociales y en Instagram el reel acumula más de 958 mil Me Gusta y unos once mil comentarios. "Dicen que la persona que vive por sus padres, tiene una vida llena de bendiciones, aquí estamos millones para confirmarlo" y "no solo es una gran artista y una excelente madre, sino también una muy buena hija, siempre al cuidado de sus padres" fueron algunos de los mensajes recibió Shakira.

Shakira: la salud de sus padres

En los últimos meses, Shakira ha estado al pendiente del estado de salud de sus padres. En pleno proceso de separación con Gerard Piqué, la artista enfrentó la hospitalización y rehabilitación de su padre en un centro médico en Barcelona ya que a sus 91 años, William Mebarak tuvo que hacer frente al covid, dos caídas accidentales, un derrame cerebral, continuos ingresos hospitalarios y dos cirugías.

shakirapadres2.png

También su madre, Nidia Ripoll, enfrentó problemas de salud de los que no hubo reportes concretos, aunque se supo que requirió de atención médica y la salud de sus padres fue una de las razones por las que retrasó su mudanza a Estados Unidos.