Shakira fulminante: la ola de memes por su canción a Gerard Piqué

A Shakira solo le tomó minutos volverse tendencia en redes sociales . Fans de la cantante y usuarios de las plataformas digitales no dejaron pasar por alto la ocasión. Los comentarios se centraron en las frases más polémicas , lo que dio pie a las bromas con todo tipo de memes.

https://twitter.com/EmpershaoEsp/status/1613325829274058755 Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Tras el lanzamiento de la Session #53, Shakira se volvió tendencia y con ella Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Los usuarios se hicieron eco de las frases más fuertes y bromearon con comentarios de todo tipo y memes.

https://twitter.com/esquinaextrema/status/1613349339392364550 Shakira después de destruir a Piqué en 3 minutos: pic.twitter.com/ruzQkoRdNK — QUÉ MIRÁS BOBO (@esquinaextrema) January 12, 2023

Los internautas no dejaron pasar por alto las menciones a las marca de relojes Casio y al vehículo modelo Twingo, así como a frases del tipo “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, ente otras.

https://twitter.com/nanutria/status/1613334054341853185 El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

Las frases más candentes de la Session #53 de Shakira y Bizarrap

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

“A ti te queda grande y por eso estás con una igualita a que tú”

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.