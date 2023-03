Sergio Agüero sufre arritmia durante una transmisión: "¿Llamamos al médico?"

"¿Qué pasa, tio?",comentó Ibai Llanos cuando vio que Sergio Agüero se echaba la mano. Fue entonces cuando el Kun respondió: "Creo que me agarró una mini-arritmia". "¿Quieres que nos vayamos al médico?", contestó el streamer. "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", mientras el exdeportista miraba el móvil.

El "Kun" Agüero tuvo una arritmia en pleno stream con Ibai Llanos

El padecimiento de Sergio Agüero

Hace más de un año, a fines de 2021, Sergio Agüero abandonó el fútbol profesional. Un dolor en el pecho y la posterior recomendación de los médicos lo obligaron a poner de lado definitivamente su carrera.

En esa oportunidad, el futbolista jugaba contra el Alavés cuando militaba en el Fútbol Club Barcelona y tras ser sometido a pruebas por un cardiólogo, el Kun tuvo que retirarse del fútbol. Desde aquel momento ha ido participando con Ibai Llanos y en torneos como la Kings League.

el kun aguero.png

En febrero pasado, durante una transmisión de Twitch, el exjugador reveló que, debido a su arritmia, los médicos decidieron colocarle un chip en el pecho, y mostró cómo funciona el dispositivo. “¿Saben, gente? Tengo un chip acá”, relató señalándose el pecho. “Se los mostraría, a ver... mirá, acá está”, agregó levantándose la remera y apuntando con el dedo índice a un pequeño tajo que se puede ver en su pectoral izquierdo.

El medio La Nación publica que, “según explica la Fundación Favaloro en una publicación en sus redes sociales, una arritmia “es un trastorno de la frecuencia o del ritmo cardíaco”. En este sentido, aclaran que el corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia o taquiarritmia), demasiado lento (bradicardia y/o bloqueos cardíacos) o de manera irregular, ya sea por latidos que se adelantan (extrasístoles) o por latidos que se atrasan (escapes)”.