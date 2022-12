Sergio Agüero se cruza con un streamer: ¿Por qué fue la discusión?

En ese sentido, Sergio Agüero será uno de los participantes en la Kings League. Se trata de un torneo en el que se enfrentarán los mejores streamers del mundo en un torneo de fútbol 7, organizado por el también ex futbolista español Gerard Piqué.

Y, aunque Sergio Agüero ha ido engranando muy a tono con su nueva actividad y con las personalidades del área, hay algunos roces con algunos de ellos con quien no logra compaginar y prueba de ello fue una disputa que protagonizó con un streamer.

Sergio Agüiero: ¿Con quien discutió el Kun?

Una de las situaciones que llamó la atención en las últimas horas sobre Sergio Agüero fue una ligera discusión con el streamer español, DjMariio y todo fue a causa del fútbol y el Mundial Qatar 2022.

La discusión tuvo su origen en los Octavos de Final de la Copa del Mundo, cuando España quedó fuera de la Copa del Mundo. En esa oportunidad DjMariio publicó en redes sociales que no sabía a cual equipo apoyaría en el Mundial Qatar 2022, tras la eliminación de su país.

“DJ Mariio, no seas tonto. Quedan ocho países, ¿a quién vas a apoyar? Tienes muchos colegas argentinos, ¿Eres sonso o te haces? ¿O quieres ir por Francia? Jugaste a la pelota y les rompieron el orto. ¿Quieres ir por Inglaterra, que no te dan atención? Ve por Argentina que te damos hacemos caso, no seas menso”, fue la tajante respuesta del Kun.

Además de esto, un nuevo conflicto surgió en un video conferencia de la Kings League, en donde DjMariio le pidió disculparse al “Kun” por lo dicho en redes, sin embargo Sergio Agüero mantuvo su postura y le dijo que no le cae nada bien.

“Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón, ni yo hacerlo. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes muy mal. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”, dijo el ex futbolista.