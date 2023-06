Sergio Agüero explotó contra un streamer ¿Qué sucedió?

La reciente jornada de la Kings League dio mucho de qué hablar luego de que el equipo de Ibai Llanos Porcinos FC venciera 4-2 a Kuni Sports , perteneciente a Sergio Agüero , generando muchas burlas, lo que no fue para nada del agrado del ex futbolista.

Sergio Aguero 01.jpg Sergio Agüero dejó su sello en la publicación de Gerard Piqué junto a Clara Chía

“Gran partido de Porcinos. Kuni, lloras. Sigue llorando Kuni, sigue llorando”, soltó el Will, un streamer dominicano. Luego de unos segundos el Kun respondió con molestia: “¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de Kuni llora? Decile que cuando vaya, que me lo diga en la cara el salame ese”.

Sergio Agüero continuó con su gran descargo ante el streamer dominicano

Después que Agüero respondiera de esa manera, los presentes en la cabina de Ibai se dieron cuenta de su molestia por lo que pararon de reír. Sin embargo el ex Barcelona tenían aún mucho más para decir: “Decile que dije yo que cuando vaya que me lo diga en la cara a ese Will. Que se cree canchero. Cerrá el or.... Este no es tu programa, es el de Ibai”.

Allí la situación se intensificó, al punto que Will le respondió: “Eh, che. ¿Qué pasó che? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero?”. Esto parece haber hecho explotar más al presidente de Kunisports quien sumó: “Tomatelá bobo, andá. Tomatelá imbécil. Te estoy hablando en serio".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCt9Wss4MUc8%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe Noticias (@telefenoticias)

Mientras todos estaban el silenció el Kun volvió a arremeter con fuerza: Mejor que me lo digas en la cara la con... de tu madre. Decímelo en la cara. Que cierre bien el or...”. En un intento por calmar la situación Ibai expresó: “Pero Will, ¿qué le has dicho?”.

image.png

Aunque Will trató de disculparse, fue en vano debido a que el Kun dejó la transmisión debido a la gran molestia que esto le generó. Es por ello que el estraemer recurrió a la sredes para expresar su lamento por lo ocurrido: “Disculpas. Es todo un show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”.