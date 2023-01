Se rompió el "pacto de silencio": habló uno de los imputados por el caso Fernando Báez Sosa

Al final de la audiencia, uno de los imputados, Luciano Pertossi, tomó la palabra, rompiendo así con el supuesto "pacto de silencio", que habían acordado los 8 rugbiers que se enfrentan a la justicia. "Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí. Están diciendo que venía de ese lado y me identificaron como una de esas personas, pero yo no estaba ahí”, fueron las palabras de uno de los imputados.

Se pudo conocer que Luciano Pertossi levantó la mano y pidió hablar en medio de la declaración de los peritos del video del ataque a Fernando Báez Sosa. El abogado defensor de los ocho acusados, Hugo Tomei, dijo que se trató de una declaración espontánea: "Surgió la oportunidad de aclarar una situación y así se hizo", insistió.

Sin embargo, Gustavo García, fiscal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cuestionó que el imputado se negara a responder preguntas luego de romper el silencio: "Una vez que uno se sienta a declarar, tiene que responder".

Fernando Burlando reaccionó a la "declaración" de Luciano Pertossi

Fernando Burlando habló con la prensa luego que terminara la audiencia de hoy, y opinó sobre la participación de Luciano Pertossi en medio de la jornada: “Para decir lo que dijo, yo me hubiese mantenido callado”, sentenció.

Asimismo, el abogado de los padres de Fernando Báez Sosa agregó: “Creo que no ha sido feliz la participación de Pertossi. Me parece que tal vez veía cierta debilidad al notar que no se podía distinguir su rostro en la escena del crimen. Su estrategia fue decir que esa persona, que tenía su ropa puesta, no era él. Pero la vestimenta es la misma, y se pueden discernir los roles que tuvo cada uno en la golpiza”, dijo ante los medios en la puerta de los Tribunales de Dolores.

Y más adelante agregó: “Yo creo que a veces uno quiere salvarse y, tal vez, él interpretó desde su ignorancia técnica y jurídica que con esa manifestación podía salirse del salvajismo”.

https://twitter.com/FernandBurlando/status/1613582431751372802 Luciano Pertossi con su “Yo no estaba ahí” no hizo más que tirar la piedra y esconder la mano. ¿Se rompe el pacto de silencio o la defensa empieza a embarrar la cancha? pic.twitter.com/2c2ljZg2bq — Fernando Burlando (@FernandBurlando) January 12, 2023

Burlando confirmó que Luciano Pertossi se negó a responder preguntas y describió no haberlo visto con una “actitud educada, noble, que tenga que ver con dar respuestas”, cerró.