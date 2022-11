¿Se presentó en el Mundial Qatar 2022? La ola de críticas a J Balvin por un show en Doha

jbalvin1.jpg

Aunque J Balvin no publicó en sus perfiles en redes sociales nada alusivo a esta presentación, todo salió a la luz en plataformas digitales. “¿No dizque se negaba a estar en Catar por la violación a los derechos humanos y no se qué?”, “nunca espero mucho de este señor, entonces por fortuna no logra decepcionarme”, “todos le tiraron a Maluma y este man pasó por debajito de la mesa y sin hacer ruido”, fueron algunos de los comentarios.

Es clave mencionar que el show del intérprete de “Mi gente” no está relacionada con la programación musical del Mundial Qatar 2022. Se trató de un evento privado para el cual fue contratado con otros artistas.

Los colombianos que sí llegaron a Catar como invitados de la FIFA fueron el reguetonero Ryan Castro y los cantantes Goyo, Tostao y Slow, integrantes de la agrupación conocida como Chocquibtown.

Las críticas a Maluma por el Mundial Qatar 2022

Días atrás, el también cantante colombiano Maluma fue blanco de críticas ya que, aunque otros colegas suyos, como Shakira y Dua Lipa, se negaron a cantar en el Mundial Qatar 2022, el también actor no desaprovechó la oportunidad para escribir en su historia que había hecho parte del evento futbolístico.

maluma (2).jpg

“Cada quién tiene su opinión y manera de pensar, para mí esto es muy importante, yo soñé con esto toda la vida, hacer parte de la canción oficial de la FIFA para un Mundial (...) Yo soñé con esto siempre y hoy se me está dando, es una oportunidad que yo no iba a dejar pasar. Me invitaron a Qatar a cantar en el Mundial. Colombia no viene al evento, pero yo sí tenía que venir a representar a mi cultura”, dijo Maluma.