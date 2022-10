¿Se casa Luis Miguel? Lo que se sabe de su relación con Paloma Cuevas

Gerard Piqué no escapa de Shakira: el vergonzoso momento que vivió en plena cancha

De ser cierto esto, se confirmaría que tras unos meses de romance y muchos años de amistad, Luis Miguel finalmente se decidió formar una familia con Paloma Cuevas. Pero no es primera vez que se habla de este anillo, hace un par de semanas un comentario de Instagram estuvo en la lupa de la prensa.

¿Cuándo le dio Luis Miguel el anillo a Paloma Cuevas?

"Le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti", se leía en un comentario en una publicación de Genoveva Casanovas y que por supuesto, no pasó desapercibido.

Sin embargo, horas despues, la propia Paloma desmintió esa publicación y dijo que le habían usurpado la identidad maltintencionadamente para atacar a Mercedes Villador, la modelo con la que Luis Miguel mantenía una relación hasta hace poco.

View this post on Instagram A post shared by Paloma (@palomacuevasofficial)

Mientras tanto, el periodista mexicano dio más detalles del futuro enlace: "Están preparando una boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar", agregó.