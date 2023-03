Sarah fue dada de alta: La gran emoción de Barby Franco y Fernando Burlando

A trevés de un video se pudo observar a Franco junto a la pequeña en sus brazos muy emocionada por que la pequeña se va a casa, luego de una semana difícil, pero ya sus padres están más aliviados por la gran mejoría de su hija.

Barby no dejó de acompañar a la pequeña ni un instante en estos días complicados, incluso Sarah tuvo que celebrar los tres meses en la clínica, por lo que su madre hizo referencia a ello en las redes con varias imágenes y comentarios.

El mensaje de Barby Franco a Sarah luego de cumplir tres meses

El miércoles 15 de marzo Sarah cumplió tres meses de haber llegado a este mundo, por lo que sus padres hubiesen querido celebrarlo en su casa o en otro sitio, sin embargo lo tuvieron que hacer desde el la clínica donde la pequeña estaba internada desde el sábado.

No obstante, eso no fue impedimento para que Barby le dedicara un mensaje muy especial en las redes, junto a varias fotografías para celebrar el momento. “¡¡Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá!! Por suerte me siento muy bien…”, escribió en un inicio Barby.

“Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria", cerró Sarah.