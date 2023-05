¿Santi Maratea se llevará un porcentaje de la colecta para salvar a Independiente?

Una ex figura de Racing colaboró con la colecta de Santi Maratea y las redes estallaron

Sin embargo muchos criticaron a Maratea luego que se diera a conocer que se llevará el 5% de lo recaudado, por lo que en sus redes explicó el motivo: "Me parece un poco invasiva tu pregunta, Lautaro, pero la voy a responder igual. Yo me llevo el 5%. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo", inició.