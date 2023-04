Santi Maratea inició su colecta para salvar a Independiente y ya lleva mucho dinero recaudado

Maratea hizo el anuncio de manera oficial en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini hace tan solo unas horas, por lo que la expectativa es muy alta tanto para él como para los hinchas que tienen muchas esperanzas de sacar del fondo a uno de los equipos con mayor tradición en el país.

https://twitter.com/santumaratea1/status/1651616438698819592 Arranca oficialmente la colecta por el rojo, la colecta de los hinchas.

La deuda es de 20millones de dólares, si 2millones 200mil personas ponen $4.000 llegamos a pagar el total de la deuda

Abro hilo con los links y el alias — santumaratea (@santumaratea1) April 27, 2023

"Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares. Si dos millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos la deuda. Hay preocupación por el dolar. Hoy en día necesitaríamos 2.200.000 que pongan 4 mil pesos por el aumento del dólar", inició Santi.

"Voy a compartir cuatro links: uno de 4 mil, otro de 8 mil, otro de 16 mil y otro de 30 mil. Y también compartiré un alias para el que quiera y pueda poner otra cifra. Con poner 4 mil alcanza, pero si querés poner por otros hinchas que no puedan hacerlo, se puede hacer", sumó.

Santi Maratea dio todos los detalles de su colecta para salvar a Independiente

Santi Maraeta llegó al estadio con su camiseta del Diablo luciendo el dorsal 10 además de tener su apellido la cual fue un obsequio el vicepresidente del club Juan Marconi. Allí explicó cómo será todo el proceso y las expectativas que tiene sobre esta colecta.

"No es caridad lo que hago. Tiene que ver con cómo nos organizamos para llegar a soluciones colectivas. Soy amigo de Juan Marconi de hace muchos años. Hemos hablado un par de veces y el me ha tirado la idea de la colecta. Yo me pregunté cómo hacer y quién pondría plata para el Rojo", inició en la conferencia de prensa.

"Hace meses empecé a jugar al fútbol en un club chico de Ezeiza y conecté un poco más cuando los hinchas me mandaban memes. Esto empezó como un meme y se fue haciendo cada vez más real. Me armé un ejercito de empatizadores. Yo les cuento lo que quiero hacer, empatizan y se suman", agregó.

"En este caso la gente de Independiente ya sabe lo que está pasando y solo faltaba alguien que los organice. Es tan simple como saber que la plata vaya a donde tenga que ir. No sé si es tan difícil no robar plata. Puedo manejar 20 millones de dólares sin problemas y sin que falte un peso", sumó explicando todos los detalles.

"El manejo total de toda la plata es meramente mía. El objeto de este fideicomiso es pagar las deudas puntuales del club. Las más importantes. Este no es un fideicomiso común porque el fiduciante son todos los hinchas de Independiente, representados en una persona que es Diego, quien es representante de una peña", destacó sobre como se manejará la plata.

"Por juntar la plata en una cuenta de un fideicomiso se está pagando menos impuestos y no se pagan intereses. Los gastos del fideicomiso son bastantes caros, estamos hablando de miles de dólares. Yo soy el fiduciario, quien maneja toda la plata. Hay abogados, escribanos... Cuando se pagué se mostrará todo en un comprobante de pago", continuó.

"Hay un rumor de que me estoy llevando el 20 por ciento de lo recaudado. Eso es incorrecto, lo que sí hay que pagar son los costos del fideicomiso, que será un 5%. Dicen que esto es para lavar plata. No entiendo cómo si está todo en blanco. Se puede saber quién pone cada peso, de dónde viene y hacia dónde va. Dicen que trabajo para el Pro, entiendo que son teorías conspirativas", cerró Maratea.