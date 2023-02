Salen a la luz imágenes inéditas de los restos del Titanic

Se trata de unos videos grabados con cámaras del sumergible tripulado Alvin y del vehículo operado por control remoto Jason Junior. En el audiovisual se puede ver el pecio de la embarcación y su interior, incluido el camarote de un oficial jefe, así como los restos del buque en el fondo marino.

A través de un comunicado, WHOI reveló que la grabación, la cual tiene una duración de 81 minutos, "marca la primera vez" que un ser humano pudo ver la embarcación desde el accidente en el que perdieron la vida 1.514 personas.

When Alvin visited the wreck of the Titanic