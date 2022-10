Romina Uhrig, la ex diputada que ingresó a Gran Hermano: "no vine a hacer amigos"

De los 18 participantes de Gran Hermano, sin dudas llamó la atención la presencia de Romina Uhrig, se trata de una exdiputada que representó a El Frente de Todos en el Congreso y que también estuvo en pareja con un exintendente del conurbano bonaerense.

En su presentación a través de un clip comentó: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1582199724693520384 Así ingresa ROMINA a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6jikuoa pic.twitter.com/aYHNj8uZp2 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 18, 2022

En cuanto a su situación personal, la exdiputada comentó para el programa de Telefe: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”. De este modo, la participante confirmaba que se encuentra separada de su ex pareja, quien fue intendente.

También dejó saber algunos aspectos de su vida personal: “Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”.

La exdiputada cumple un sueño en Gran Hermano

Romina Uhrig aseguró que participar en Gran Hermano, era estar “cumpliendo un sueño”, y entre aplausos hizo su ingreso al estudio del reality. Cuando fue recibida por Santiago Del Moro, la jugadora reveló detalles de cómo fue que se decidió a probar suerte para ingresar a la casa.

“A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar”.

Presentación para gran hermano

La participante reveló que tiene tres hijas, a las que extrañará durante el tiempo que permanezca adentro del juego, y agregó: “Un crecimiento para mí, yo lo veo así. Esto lo hago por las cuatro”.

Como todos los aspirantes a participar del reality, Uhrig envío un video a la producción de Gran Hermano, en el cual se presentó y habló sobre su vida. En ese casting, que la mujer subió a su canal de YouTube en junio de este año, ella expresó: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Tengo tres hijas, Mía de once años, Felicitas de tres años, y Nina de un año"

En relación al rol que cumplió como diputada, detalló: “Fui Diputada Nacional por el Frente de Todos. Hoy actualmente estoy trabajando en IPS. Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter, y hoy lo sigo haciendo obviamente con muchísimos menos recursos, pero trato de hacer lo que puedo, lo que esté a mi alcance”.