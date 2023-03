Romina de Gran Hermano ya por fin pudo adoptar a Caramelo

Pero ahora, la ex concursante de Gran Hermano mostró en su Instagram, donde ya suma más de un millón de seguidores, que el perrito ya estaba en su nuevo hogar, donde vivirá con ella y sus tres hijas.

granhermano66.png

En un video que publicó en las historias de Instagram, Romina contó que “Ya está jugando, está conociendo la casa y estamos muy contentos” y también compartió que el perrito estaba comiendo, ya más tranquilo después de haber pasado por el estudio de Telefe.

Gran Hermano: la historia de Romina y Caramelo

Vale recordar que Caramelo ingresó con su hermanita a la casa a mediados de febrero, al día siguiente de la salida Alfa del show, al igual que lo hicieron otras mascotas de ediciones anteriores, pero con el objeto de concientizar sobre la adopción por sobre la compra de animales de raza.

granhermano24.png

Pero pasaron los días y Caramelo no volvía a los brazos de Romina, que se mostró angustiada por la incertidumbre, y por sobre todo la palabra del veterinario que lo recibió, que resaltó que el perrito “no es un juguete”, tras ver cómo lo trataban las hijas de la exdiputada en su visita a la casa.

"No sé por qué no me lo dieron todavía, puse todo lo que me pidieron por la pileta. Ya está. Tiene todo vidrio. Lo voy a cuidar, lo amamos, estuve un tiempo en la casa con él", dijo Romina en El debate cuando Marisa Brel le preguntó por qué la mascota no estaba con ella.

Pero, además, Romina temía que alguna de las campañas que se organizaron a través de las redes sociales, alguna incluso en el sitio Change.org con una exitosa junta de firmas, para que no se lo entreguen sea escuchada por la producción.