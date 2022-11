Rodrigo de Paul se defendió de las críticas por su participación en el Mundial Qatar 2022

Luego de ganarle a México con un marcador 2-1, Rodrigo de Paul sintió un alivió, sin embargo, no quiso ignorar las críticas que ha recibido en redes y aprovechó para expresarse después de este decisivo partido. "Ahora podemos empezar a disfrutar un Mundial porque los últimos días no lo hemos hecho. Estuvimos dándonos vuelta a la cabeza, intentando levantarno sentre nosotros. Lo sacamos adelante, no era fácil ", dijo.

Y más adelante agregó: "Yo me sentí bien. Siempre se puede mejorar y ojalá que esta Copa me siga alzando en nivel y me lleve a más. Competir con los mejores te hace mejor. Yo me siento capacitado. En el primer tiempo quizá nos apresuramos con la pelota, particularmente yo. En el segundo tiempo sí tuvimos la paciencia que nos remarcó mucho Leo y el técnico y los fuimos metiendo en su área. El gol iba a llegar", detalló.

rodrigo de paul (2).jpg

La descarga de Rodrigo de Paul a los críticos del Mundial Qatar 2022

Aunque todo su mensaje ante la prensa fue en tono reflexivo, Rodrigo de Paul aprovechó para hablarle directamente a los críticos del Mundial Qatar 2022 y de la selección Argentina y dijo: "Me da mucho orgullo el grupo. Me da placer pertenecer a este plantel de jugadores. Quedó demostrado que nos somos once sino 26 porque los que entraron lo hicieron muy bien también. Intentamos dar el mensaje de estar todos juntos, es lo que queremos que predomine en esta Copa".

Y finalmente cerró: "La mayoría de la gente estuvo con nosotros. A los poquitos que por media hora se olvidaron de los tres años y medio en los que los hicimos disfrutar los invitamos a que se suban de nuevo al barco que no los vamos a dejar tirados", sentenció.