Rodrigo de Paul fue elegido como el jugador más lindo del Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul no solo se llevó la Copa del Mundial Qatar 2022 junto a sus compañeros de la Selección Argentina, además se llevó un premio fuera de la cancha que no es de menor importancia y que ha sido escogido por los fanáticos del fútbol.

Y también aparecieron nombres como el de Kevin Trapp, de Alemania, con el 5.35%, Bremer de Brasil con el 5.11% y en el puesto número cinco el francés Olivier Giroud, con el 4.95%, entre los que más recibieron votos, pero que fueron superados por Rodrigo de Paul.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmH_4mgDXgK%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Para nadie es secreto que Rodrigo de Paul, así como otros jugadores de fútbol se han convertido en unos grandes referentes de la moda también, pues constantemente sus look, incluyendo sus cortes de cabello, son tomados como referencias para los millones de fanáticos de todo el mundo, mientras que otros tantos, no paran de comentarle sus fotografías en redes sociales.

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel en los ensayos de su show tras el Mundial

Tini Stoessel no pudo viajar a la final del Mundial Qatar 2022 por compromisos laborales que no pudo postergar, sin embargo, a la distancia no paró de alentar a la Selección Argentina y darle las mejores energías a Rodrigo de Paul, confiando en que traerían la tercera Copa a casa.

Y así fue, después de un partido de infarto frente a Francia, los jugadores lograron la victoria y llegaron este martes en horas de la madrugada al país para festejar a lo grande. Rodrigo de Paul al igual que sus compañeros de plantel, ha dormido si acaso unas 5 horas, pero eso no fue impedimento para que después de la larga jornada por las calles de Buenos Aires, corriera a ver a Tini Stoessel y reencontrarse con un tierno beso.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCmaL9aaozB_%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=39369129-d854-416a-a153-be671650e31e&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Love tinita (@lovvetinita)

Rodrigo de Paul le llegó de sorpresa a la cantante, en el Capo Argentino de Polo, donde se prepara para sus próximos shows que se llevarán a cabo los próximos 22 y 23 de diciembre. Tini compartió la tierna fotografía del reencuentro, donde aparecen muy enamorados, sonrientes y mirándose a los ojos, y como era de esperarse, el posteo explotó de comentarios y likes.