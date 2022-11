Robert Pattinson: salen a la luz todas las mentiras que ha dicho 

robertpattinson1.png

Fue el mismo Robert Pattinson quien reveló que no ha sido del todo honesto en las respuestas que da en entrevistas y esto lo ha hecho por pura diversión. Así lo afirmó en una entrevista publicada este año ante la revista GQ, realizada por su debut como Bruce Wayne en 'The Batman'.

En esa oportunidad, el actor reconoció que a veces dice cosas en entrevistas que son mentira. Un sinsentido como respuesta que, a veces, ha perseguido al inglés en más de una ocasión, porque su respuesta se volvió viral. Estas son las más destacadas.

Las mentiras más famosas de Robert Pattinson

Robert Pattinson no se lava el pelo: En una entrevista con el Chicago Tribune en 2012, el intérprete reconoció que no se lavaba el pelo y el peinado que lucía era fruto de "años y años de residuos acumulados al no lavarse". En la misma publicación, por si fuera poco, dijo que no limpiaba su piso. Obviamente, al día siguiente fue noticia por sus declaraciones.

robertpattinson2.jpg

La cena con su fan 'stalker': En 2012 Robert Pattinson dijo una de sus mentiras más famosas y esto ocurrió cuando en una entrevista con Jimmy Kimmel le dijo que era un vagabundo y vivía en la calle.

"He alquilado un puente y vivo detrás de él. Es en uno de esos cubos de basura". Una de las más sonadas tuvo que ver con una fan que lo acosaba en la puerta de su hotel en 2009. Pattinson dijo que invitó a comer a su fan y que en la cena ella se aburrió tanto que no lo volvió a esperar más en ningún hotel.

Su acento cambiante: Los falsos testimonios no solo aparecían en entrevistas, sino también en castings. El acento de Robert Pattinson preocupaba a los productores porque cada día era diferente: "Siempre llegaba como una persona diferente, un americano. Decía: 'Hola, soy de Michigan".

Christopher Nolan le capturó una de sus mentiras: También mintió a Christopher Nolan, pero este logró captar su fraude. Fue para el papel de 'Batman'. La audición de 'Batman' coincidió con el rodaje de 'Tenet' y le dijo que tenía una urgencia familiar: "Tuve que mantener en secreto todo lo de 'Batman'. así que tuve que mentir a Nolan cuando fui a una prueba. Le dije que tenía una emergencia familiar. Y, tan pronto como dije 'es una emergencia familiar', él me dijo: 'Vas a hacer el casting de 'Batman', ¿verdad?", le dijo.