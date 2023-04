Robbie Williams está en la Argentina tomándose unos días de descanso

A pesar que no indican dónde fueron grabados los videos, fuentes cercanas indicaron que son del club de polo Ellerstina, en General Rodríguez, lugar que se le observa muy feliz por todo lo que ha podido hacer en estos días de cavaciones.

La periodista de LAM Estefanía Berardi fue la encargada de decir que el artista está en el país gracias a la invitación d eun amigo con mucho dinero:“Robbie Williams llegó de incógnito a Argentina junto a su familia. Lo invitó un amigo multimillonario y lo hospeda en su casa un famoso polista".

¿Con quién está disfrutando Robbie Williams sus vacaciones en Argentina?

El interprete de Angels, está casado con Ayda Field desde el 2010, siendo una de las parejas más estables del medio artistico, a pesar de que muchos pensaron que no se iba a casar, tal y como el mismo lo afirmó hace un tiempo en una entrevista.

“Yo pensaba que no iba a tener hijos y que no me iba a casar. Pero luego conocí a alguien que era increíble y me enamoré por completo de ella. Desde entonces, todos mis pensamientos y sentimientos cambiaron”, manifestó.

A pesar que Willaims no ha hecho ninguna publicación en sus redes, si lo ha hecho su esposa Ayda quien es actriz y también jurado del ciclo The X Factor. Ella no ha dejado de publicar con mucha emoción. las que cosas que han hecho.

El último posteo del cantante fue del lunes pasado cuando finalizó su gira europea: “Quiero agradecer a mi banda, a mi equipo, a mis bailarines, a todos los que están detrás de escena que trabajan incansablemente día y noche para que estos espectáculos sucedan".

"Y, sobre todo, a ustedes, el público, por asistir al espectáculo y apoyarme. Estoy disfrutando de una de las mejores giras de toda mi carrera y te voy a extrañar, Europa. No puedo esperar a verlos en el verano para espectáculos al aire libre. Hasta entonces, gracias”, destacó.