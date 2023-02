Rihanna en la cima: cantará en la ceremonia de los Premios Oscar 

Rihanna (1).jpg

En las nominaciones, junto a Rihanna en la categoría de Mejor Canción Original están Diane Warren por Applause de Tell It Like a Woman, Lady Gaga con Hold My Hand de Top Gun: Maverick, Naatu Naatu de NTR y Ram Charan de RRR, y Son Lux, Mitski y David Byrne por This Is a Life, de Everything Everywhere All at Once.

La nominación de la también empresaria de cosméticos es una de las cinco que obtuvo el filme producido por Marvel Studios, que también incluye a Angela Bassett como Mejor Actriz de Reparto. Everything Everywhere All At Once llega a la noche con la mayor cantidad de nominaciones, con 11, incluidas las nominaciones a Mejor Película y nominaciones de actuación para las estrellas Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu.

El regreso de Rihanna

El 2023 inició como un buen año para Rihanna. La nueve veces ganadora del Grammy dio a conocer que espera otro hijo con el rapero A$AP Rocky luego de ser la estrella de medio tiempo del Super Bowl, donde actuó en vivo por primera vez en siete años.

rihanna.png

Además, “Wakanda Forever” está nominada a cinco premios Oscar esta temporada e hizo historia junto con su estrella Angela Bassett al obtener la primera nominación de actuación para una película de Marvel. Bassett obtuvo una nominación previa por su interpretación de Tina Turner en la película biográfica de Turner de 1993 “What’s Love Got to Do With It?”

Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC desde el Dolby Theatre de Hollywood el domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. hora de Miami.