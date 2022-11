Revuelo en la casa de "Gran Hermano": un participante dijo que se quería ir

Todo comenzó cuando Romina tuvo una charla con Walter Santiago, mejor conocido como "Alfa", quien le confesó que desea abandonar el programa, y le contó los motivos. “Me quiero ir. Está decidido", le dijo el participante a la exdiputada.

gran hermano (15).jpg

Las palabras de "Alfa" se dieron después de una fuerte discusión que tuvo con Lucila, a quienes todos llaman "La Tora" y la razón fue la comida, porque no le habían preparado unos chorizos a la plancha en la cena. "Me quiero ir porque no soporto la imbecibilidad de algunos. Ya es la segunda vez que esta piba me jode con la comida", dijo enojado el hombre de 60 años.

Pero no todo quedó allí, las palabras de "Alfa" siguieron y agregó: "Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida, problema de ella...Es la segunda vez que hace lo mismo", se le escuchó decir en la transmisión en vivo de Pluto TV.

El muñeco de 'Alfa' de "Gran Hermano" que ya se comercializa en Argentina

Definitivamente la edad no ha sido un límite para Alfa, y aunque al principio al parecer era subestimado por sus compañeros, la convivencia está fluyendo mucho mejor entre ellos, y él se muestra cada vez más humano ante las cámaras lo que le ha sumado popularidad en las redes sociales, donde lo defienden de los dichos de otros concursantes.

Todo ese cariño ya se ve retribuido en las calles, y se ha generado una eurforia grandísima por este participante, al punto que ya crearon un muñeco con su imagen y nombre, que se viralizó de inmediado y ha sido toda una locura. La cuenta de Instagram 'Milongacustoms' dio a conocer su nuevo producto, son una tienda de artesanos que crean este tipo de muñecos. “Alfa viene zafando cómo loco”, escribieron acompañando la publicación que recolectó cientos de likes y comentarios.

gran hermano (12).jpg

En la caja del producto se pueden ver algunas de las frases más épicas de "Alfa" desde su llegada a la casa de "Gran Hermano". Además, está la imagen de El Mago sin dientes, quien explicó que conocía al empresario y reveló que eran muy amigos.