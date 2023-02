¡Renovado! Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta el 2026

Desde hace semanas se corrió el fuerte rumor de que Lionel Scaloni seria renovado en cu cargo de entrenador de la Selección Argentina , sin embargo no se había asegurado nada hasta hoy, cuando la propia AFA confirmó que le extendieron el contrato hasta al menos el 2026.

A pesar que era casi un hecho su renovación, había mucha tensión con el tema, porque los directivos de la federación aun no se pronunciaban al respecto, pero con esta noticia ya queda claro que actual campeón del mundo seguirá por un tiempo más al frente de la selección.

El propio presidente de la AFA, fue el encargo de comunicar la noticia a través de sus redes con un claro mensaje: “Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, destacó.

Al momento, Scaloni está en París, debido a que está nominado en los premios The Best 2023 como mejor entrenador del año, por lo que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas de unas declaraciones sobre su renovación.

Lionel Scaloni hasta el 2026

Luego de que la Selección Argentina conquistará su tercera Copa del Mundo en Qatar, todos los argentinos pedían que le renovaran el contrato del entrenador Lionel Scaloni, sin embargo no hubo ninguna oficialización hasta este 27 de febrero cuando le extendieron su su estadía.

“¡Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”, esto había escrito el mandatario de la AFA, aunque la firma del contrato de no se había hecho hasta hoy.

A pesar de la renovación, el cuerpo técnico tendrá una modificación en esta nueva era, debido a que dos miembros dejaron el cargo. Rodrigo Barrios quien el era el segundo asistente se fue el Jhor de Malasia y Damian Albil que ahora forma parte del cuerpo técnico de Leandro Stillano en Independiente.

Aun no se han confirmado quienes serán sus sustitutos pero se espera que sea el propio Scaloni quien sea el encargado de buscar a los indicados para ocupar esos cargos.